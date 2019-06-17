Константин Мочалов: «Город Екатеринбург, обречен быть «велосипедным», в силу своей плотности и концентрации населения…»
Гость в студии: руководитель общественной организации «Велогород» Константин Мочалов.
Главное - вовремя Екатеринбург 14-06-19
Вместе с радиослушателями вспоминаем наше велосипедное детство. Каковы перспективы развития велосипеда в современном мегаполисе. Развитие и популяризация велосипедного спорта сегодня. Полезный и содержательный разговор с настоящим знатоком и энтузиастом велосипедного спорта Константином Мочаловым.