Организаторы «Ночи музыки – 2019»: «Мы ждем 250 тыс. зрителей на улицах Екатеринбурга, в этом году…»
Гости в студии: Боярышников Алексей заместитель директора Уральской специальной музыкальной школы, член оргкомитета фестиваля «Ночь музыки – 2019» и Эльвира Архангельская член оргкомитета фестиваля.
Главное - вовремя Екатеринбург
О фестивале «Ночь музыки – 2019» рассказывают организаторы этого уникального музыкального форума. Что нас ждет в этом году? Каков состав участников? Особенности фестиваля в этом году, его история и особенности проведения в Уральской столице, это и многое другое рассказывают наши гости.