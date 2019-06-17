2019-06-17T13:59:23+03:00
Главное - вовремя
Андрей ЛЕОНОВАндрей Белоусов

Организаторы «Ночи музыки – 2019»: «Мы ждем 250 тыс. зрителей на улицах Екатеринбурга, в этом году…»

Боярышников Алексей и Эльвира АрхангельскаяБоярышников Алексей и Эльвира АрхангельскаяФото: Павел Кислицын

Гости в студии: Боярышников Алексей заместитель директора Уральской специальной музыкальной школы, член оргкомитета фестиваля «Ночь музыки – 2019» и Эльвира Архангельская член оргкомитета фестиваля.

Главное - вовремя Екатеринбург

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О фестивале «Ночь музыки – 2019» рассказывают организаторы этого уникального музыкального форума. Что нас ждет в этом году? Каков состав участников? Особенности фестиваля в этом году, его история и особенности проведения в Уральской столице, это и многое другое рассказывают наши гости.

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