Организаторы «Ночи музыки – 2019»: «Мы ждем 250 тыс. зрителей на улицах Екатеринбурга, в этом году…»

17 Июнь 08:41 2019-06-17T13:59:23+03:00

Главное - вовремя Екатеринбург 00:00 00:00

О фестивале «Ночь музыки – 2019» рассказывают организаторы этого уникального музыкального форума. Что нас ждет в этом году? Каков состав участников? Особенности фестиваля в этом году, его история и особенности проведения в Уральской столице, это и многое другое рассказывают наши гости.