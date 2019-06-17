Можно ли объединить боксеров «любителей» и «профессионалов»?

17 Июнь 08:35 2019-06-17T08:36:38+03:00

Итоги дня Екатеринбург 00:00 00:00

В чем смысл этого международного боксерского форума? Почему было принято решение проводить такое масштабное мероприятие именно в Екатеринбурге? Как сложно было организовать такое грандиозное мероприятие и пригласить мировых звезд бокса в уральскую столицу? На эти и многие другие вопросы отвечает руководитель дирекции по проведению всемирного боксерского форума Дмитрий Путилин.