Можно ли объединить боксеров «любителей» и «профессионалов»?
Дмитрий ПутилинФото: Павел Кислицын
Гость в студии: руководитель дирекции по проведению всемирного боксерского форума Дмитрий Путилин.
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В чем смысл этого международного боксерского форума? Почему было принято решение проводить такое масштабное мероприятие именно в Екатеринбурге? Как сложно было организовать такое грандиозное мероприятие и пригласить мировых звезд бокса в уральскую столицу? На эти и многие другие вопросы отвечает руководитель дирекции по проведению всемирного боксерского форума Дмитрий Путилин.