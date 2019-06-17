2019-06-17T08:36:38+03:00
Картина дня. Екатеринбург
Екатерина САЛТЫКОВААндрей Белоусов

Можно ли объединить боксеров «любителей» и «профессионалов»?

Дмитрий ПутилинДмитрий ПутилинФото: Павел Кислицын

Гость в студии: руководитель дирекции по проведению всемирного боксерского форума Дмитрий Путилин.

Итоги дня Екатеринбург

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В чем смысл этого международного боксерского форума? Почему было принято решение проводить такое масштабное мероприятие именно в Екатеринбурге? Как сложно было организовать такое грандиозное мероприятие и пригласить мировых звезд бокса в уральскую столицу? На эти и многие другие вопросы отвечает руководитель дирекции по проведению всемирного боксерского форума Дмитрий Путилин.

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