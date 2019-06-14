2019-06-14T14:24:41+03:00
Здоровый разговор
Андрей БелоусовАнна Дудник

Галина Коновалова: «Обязательное медицинское страхование нужно абсолютно всем!»

Галина КоноваловаГалина КоноваловаФото: Павел Кислицын

Взвешенная и сбалансированная консультация в области обязательного медицинского страхования.

Здоровый разговор Екатеринбург

00:00
00:00

У нас в гостях Председатель правления страховой медицинской компании МС «Астромед» Галина Викторовна Коновалова, речь идет о обязательном медицинском страховании, новые правил, юридические особенности и возможности их применения. Как получить медицинское обслуживание качественно и в полном объеме. Объективные консультации настоящего эксперта в этой области.

Скачать передачу [mp3, 34.7 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия +7 (343) 385-0-923+7 953 385-0-923
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
«Под кабинет передадут бассейн»: родители первоклассников из Екатеринбурга пожаловались Владимиру Путину на «резиновую» школу
Уральские мусульмане попросили президента Татарстана поддержать строительство Соборной мечети в Екатеринбурге
В Свердловской области вместо новых школ построят образовательные центры
«Здоровый разговор»: Как изменились правила обязательного страхования
Звезда «Холостяка» Дарья Клюкина обошла Ольгу Бузову в iTunes
На Челябинском тракте уберут пешеходный переход со светофором
«Она оскорбила миллионы россиян»: Уральские общественники требуют закрыть программу Малышевой
Из-за «Иннопрома» второй этап опрессовок в Екатеринбурге пройдет на неделю раньше
В Екатеринбурге посадили экс-гаишника, отпустившего за 50 тысяч пьяного водителя
В понедельник избирком рассмотрит заявку на проведение референдума по «СКВЕРному конфликту»
Областная больница №1 обжалует вердикт двух судов, обязавших выплатить миллион ослепшей пациентке
Эффективная борьба: новые правила диспансеризации помогут снизить заболеваемость рака в Свердловской области
На Урале будут судить бизнесмена, который продал несуществующих электроприборов на 29 миллионов
Им совсем нечего носить: в Реже собирают вещи для двух многодетных семей, чудом уцелевших в пожаре
В Екатеринбурге потушили частный детский сад на Викулова
Железнодорожному вокзалу Екатеринбург исполняется 105 лет
В Первоуральске ищут водителя, скрывшегося после смертельного наезда на пешехода