Галина Коновалова: «Обязательное медицинское страхование нужно абсолютно всем!»
Взвешенная и сбалансированная консультация в области обязательного медицинского страхования.
Здоровый разговор Екатеринбург
У нас в гостях Председатель правления страховой медицинской компании МС «Астромед» Галина Викторовна Коновалова, речь идет о обязательном медицинском страховании, новые правил, юридические особенности и возможности их применения. Как получить медицинское обслуживание качественно и в полном объеме. Объективные консультации настоящего эксперта в этой области.