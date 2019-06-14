Галина Коновалова: «Обязательное медицинское страхование нужно абсолютно всем!»

СЕГОДНЯ 14:05 2019-06-14T14:24:41+03:00

Здоровый разговор Екатеринбург 00:00 00:00

У нас в гостях Председатель правления страховой медицинской компании МС «Астромед» Галина Викторовна Коновалова, речь идет о обязательном медицинском страховании, новые правил, юридические особенности и возможности их применения. Как получить медицинское обслуживание качественно и в полном объеме. Объективные консультации настоящего эксперта в этой области.