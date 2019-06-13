Евгений Шурманов: «Мы надеемся, что 2 июля решение исполкома Международной федерации университетского спорта (FISU) будет положительным…»
Евгений ШурмановФото: Павел Кислицын
У нас в гостях Евгений Шурманов и.о. директора института физкультуры и спорта молодежной политики Уральского Федерального университета, вице-президент Российского студенческого спортивного Союза.
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Что такое Универсиада 2023? Перспективы проведения этого международного спортивного форума в Екатеринбурге. Что ждет наш город, если Универсиада состоится?! Перспективы развития студенческого спорта в столице Урала.