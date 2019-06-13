2019-06-13T08:00:10+03:00
Картина дня. Екатеринбург
Андрей БелоусовАнна Дудник

Евгений Шурманов: «Мы надеемся, что 2 июля решение исполкома Международной федерации университетского спорта (FISU) будет положительным…»

Евгений ШурмановЕвгений ШурмановФото: Павел Кислицын

У нас в гостях Евгений Шурманов и.о. директора института физкультуры и спорта молодежной политики Уральского Федерального университета, вице-президент Российского студенческого спортивного Союза.

Картина дня Екатеринбург

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Что такое Универсиада 2023? Перспективы проведения этого международного спортивного форума в Екатеринбурге. Что ждет наш город, если Универсиада состоится?! Перспективы развития студенческого спорта в столице Урала.

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