Евгений Шурманов: «Мы надеемся, что 2 июля решение исполкома Международной федерации университетского спорта (FISU) будет положительным…»

СЕГОДНЯ 08:00 2019-06-13T08:00:10+03:00

Картина дня Екатеринбург 00:00 00:00

Что такое Универсиада 2023? Перспективы проведения этого международного спортивного форума в Екатеринбурге. Что ждет наш город, если Универсиада состоится?! Перспективы развития студенческого спорта в столице Урала.