2019-06-10T08:51:39+03:00
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Юрий Кунцевич : "Смерть дятловцев была инсценирована"

Юрий КунцевичЮрий КунцевичФото: Павел Кислицын

Известный исследователь гибели туристов-дятловцев Юрий Кунцевич заявил о передаче имевшихся у него дневников и фотографий группы в прокуратуру. 26 июня он также намерен обратиться в СК РФ с просьбой о возобновлении следственных мероприятий по делу.

Картина дня Екатеринбруг

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По его словам, он лично отнес все имевшиеся у фонда документы в прокуратуру, как только ведомство объявило о начале мероприятий. Новые подробности страшной гибели группы туристов - в интервью гостя радиостанции.

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