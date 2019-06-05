"Из четырнадцати пляжей открылся только один"

СЕГОДНЯ 10:08 2019-06-05T10:09:15+03:00

Картина дня Екатеринбург 00:00 00:00

Купаться сегодня можно только на одном пляже, и то в Невьянске. Хотя у администраций районов Екатеринбурга есть шанс подготовить места отдыха и сообщить об этом в ГИМС. Лето еще впереди и жара все равно наступит, а значит городу- миллионнику нужны пляжи. Для этого водолазам необходимо очистить дно водоема, на пляже поставить наблюдательную вышку и посадить матроса- спасателя, организовать детскую зону, привести в порядок берег. А еще взять под контроль "гонщиков" на гидроциклах и лодках. Гость в студии делится подробностями.