Картина дня: « Возраста бояться не надо, переучим любого!»

4 Июнь 09:10 2019-06-04T11:16:41+03:00

Картина дня Екатеринбург 00:00 00:00

Пенсионный возраст повысили и людям старшего возраста приходится вступать в конкурентную борьбу с более молодыми работниками. Чтобы оставаться востребованным, необходимо получать новые навыки или даже полностью переучиваться. Новая программа подготовки профессиональных кадров поможет в этом.