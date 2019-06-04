Картина дня: « Возраста бояться не надо, переучим любого!»
Хабарова Светлана Анатольевна
Заместитель директора Екатеринбургского центра занятости Светлана Хабарова рассказывает о новой федеральной программе.
Картина дня Екатеринбург
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Пенсионный возраст повысили и людям старшего возраста приходится вступать в конкурентную борьбу с более молодыми работниками. Чтобы оставаться востребованным, необходимо получать новые навыки или даже полностью переучиваться. Новая программа подготовки профессиональных кадров поможет в этом.