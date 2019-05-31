"Городские легенды" – проект, который позволит узнать Екатеринбург лучше.

СЕГОДНЯ 08:01 2019-05-31T08:05:08+03:00

Главное вовремя Екатеринбург 00:00 00:00

Андрей Мамаев – директор по маркетингу МТС в Свердловской области и PR-менеджер МТС Ксения Балашова рассказывают о том, как в Екатеринбурге появился бесплатный аудиогид по достопримечательностям. Социальный проект

« Городские легенды»- бесплатное приложение, которое не заменит живого гида, но сделает прогулку по городу интересной и наполненной живыми историями.