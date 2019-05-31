2019-05-31T08:05:08+03:00
Главное - вовремя
Андрей ЛЕОНОВ

"Городские легенды" – проект, который позволит узнать Екатеринбург лучше.

Андрей Мамаев и Ксения БалашоваАндрей Мамаев и Ксения БалашоваФото: Павел Кислицын

« Городские легенды»- бесплатное приложение, которое не заменит живого гида, но сделает прогулку по городу интересной и наполненной живыми историями.

Главное вовремя Екатеринбург

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Андрей Мамаев – директор по маркетингу МТС в Свердловской области и PR-менеджер МТС Ксения Балашова рассказывают о том, как в Екатеринбурге появился бесплатный аудиогид по достопримечательностям. Социальный проект

« Городские легенды»- бесплатное приложение, которое не заменит живого гида, но сделает прогулку по городу интересной и наполненной живыми историями.

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