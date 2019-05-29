Елена Баталова: « Работать летом сможет не каждый школьник…»
Елена БаталоваФото: Павел Кислицын
Гость в студии : Начальник отдела взаимодействия с работодателями центра занятости Екатеринбурга
Главное - вовремя
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Специалист рассказывает о тонкостях подросткового трудоустройства. Кого берут на работу и какие нужны документы, какие существуют способы взаимодействия с работодателями. Родителям нужно быть готовым к трудностям и возможным препятствиям, хотя помощь государства в этом вопросе обеспечена. Обойти рифы помогут разъяснения гостя.