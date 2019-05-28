2019-05-28T08:13:23+03:00
Гость в студии - Екатеринбург
Андрей БелоусовАнна Дудник

Анна Асновская: "Каждого клеща обязательно сдать на анализ..."

Анна АсновскаяАнна АсновскаяФото: Павел Кислицын

Гость в студии: Заведующая лабораторией «Руслаб» Анна Асновская

Гость в студии Екатеринбург

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Число укушенных клещами в Екатеринбурге и области растет неуклонно. В какие сроки надо сдать клеща на анализ и зачем это делать? Оказывается, в некоторых случаях можно обойтись без иммуноглобулина, если сдать кровь на наличие антител. В какие сроки становится понятно, пострадал ли организм от укуса и надо ли принимать меры. Специалист дает подробные разъяснения.

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