Анна Асновская: "Каждого клеща обязательно сдать на анализ..."
Гость в студии: Заведующая лабораторией «Руслаб» Анна Асновская
Гость в студии Екатеринбург
Число укушенных клещами в Екатеринбурге и области растет неуклонно. В какие сроки надо сдать клеща на анализ и зачем это делать? Оказывается, в некоторых случаях можно обойтись без иммуноглобулина, если сдать кровь на наличие антител. В какие сроки становится понятно, пострадал ли организм от укуса и надо ли принимать меры. Специалист дает подробные разъяснения.