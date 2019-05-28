Анна Асновская: "Каждого клеща обязательно сдать на анализ..."

СЕГОДНЯ 08:10 2019-05-28T08:13:23+03:00

Гость в студии Екатеринбург 00:00 00:00

Число укушенных клещами в Екатеринбурге и области растет неуклонно. В какие сроки надо сдать клеща на анализ и зачем это делать? Оказывается, в некоторых случаях можно обойтись без иммуноглобулина, если сдать кровь на наличие антител. В какие сроки становится понятно, пострадал ли организм от укуса и надо ли принимать меры. Специалист дает подробные разъяснения.