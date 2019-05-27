2019-05-28T09:00:10+03:00
Гость в студии - Екатеринбург

Сергей Бидонько о строительстве храма Святой Екатерины: «Разумное решение будет найдено...»

вице губернатор Екатеринбургавице губернатор ЕкатеринбургаФото: Алексей БУЛАТОВ

Вице-губернатор поделился своим мнением о «горячих» проблемах Екатеринбурга.

Гость в студии Екатеринбург

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Гость в студии вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько.

Как решается вопрос со строительством храма Святой Екатерин, какие решения предложены и когда будет поставлена точка в проблемной истории? Чем помочь обманутым дольщикам? Сколько человек уже получили помощь и как работает межведомственная комиссия? Что такое праймериз и кто попал в список реальных претендентов на мандат в Госдуму. Ответы на эти вопросы прозвучали в интервью.

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