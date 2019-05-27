Сергей Бидонько о строительстве храма Святой Екатерины: «Разумное решение будет найдено...»
Вице-губернатор поделился своим мнением о «горячих» проблемах Екатеринбурга.
Гость в студии Екатеринбург
Гость в студии вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько.
Как решается вопрос со строительством храма Святой Екатерин, какие решения предложены и когда будет поставлена точка в проблемной истории? Чем помочь обманутым дольщикам? Сколько человек уже получили помощь и как работает межведомственная комиссия? Что такое праймериз и кто попал в список реальных претендентов на мандат в Госдуму. Ответы на эти вопросы прозвучали в интервью.