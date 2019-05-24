Главное - вовремя Екатеринбург
утренний информационно-аналитический канал
Главное - вовремя Екатеринбург
Даниил Владимирович Мазуровский – вице-президент Уральской торгово-промышленной палаты
Михаил Александрович Козлов- руководитель управления внешнеэкономических и межрегиональных связей Уральской торгово-промышленной палаты
Главная тема ИННОПРОМ-2019. Это главная промышленная выставка страны. В этом году 10 лет!
ИННОПРОМ — международная промышленная выставка, проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года.
ИННОПРОМ – это главная индустриальная, торговая и экспортная площадка в России. Выступая одним из ключевых полигонов Министерства промышленности и торговли РФ, ИННОПРОМ служит площадкой, где закладываются основы промышленной политики. Около 80% посетителей выставки – профессиональные покупатели из разных стран мира, специалисты с промышленных предприятий, принимающие решения о внедрении на производстве новой продукции и технологий.
107 стран мира!!! 60 регионов России!!!