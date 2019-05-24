2019-05-24T07:32:55+03:00
Главное - вовремя
Андрей ЛЕОНОВ

Главное - вовремя Екатеринбург

Радио КП ЕкатеринбургРадио КП Екатеринбург

утренний информационно-аналитический канал

Главное - вовремя Екатеринбург

00:00
00:00

Даниил Владимирович Мазуровский – вице-президент Уральской торгово-промышленной палаты

Михаил Александрович Козлов- руководитель управления внешнеэкономических и межрегиональных связей Уральской торгово-промышленной палаты

Главная тема ИННОПРОМ-2019. Это главная промышленная выставка страны. В этом году 10 лет!

ИННОПРОМ — международная промышленная выставка, проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года.

ИННОПРОМ – это главная индустриальная, торговая и экспортная площадка в России. Выступая одним из ключевых полигонов Министерства промышленности и торговли РФ, ИННОПРОМ служит площадкой, где закладываются основы промышленной политики. Около 80% посетителей выставки – профессиональные покупатели из разных стран мира, специалисты с промышленных предприятий, принимающие решения о внедрении на производстве новой продукции и технологий.

107 стран мира!!! 60 регионов России!!!

Скачать передачу [mp3, 24.1 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
Сегодня 8:03 - 11:02

Главное - вовремя

Тема: Главное - вовремя : Краснодарский журналист вызвал Соловьева на дуэль, а большинство россиян оказались не против «зарплатного рабства»

В студии: Михаил АНТОНОВ, Мария БАЧЕНИНА
07:30
21:30
23 Мая 2019 8:03 - 11:02

Главное - вовремя

Тема: Главное - вовремя : На что хватит туристической страховки и почему в пермской гимназии проходной балл для девочек сделали выше, чем для мальчиков

В студии: Михаил АНТОНОВ, Мария БАЧЕНИНА
07:30
21:30
22 Мая 2019 10:16 - 11:02

Интересное

Тема: Главное - вовремя : Тина Канделаки: Российская система образования абсолютно не отвечает запросам сегодняшнего времени

В студии: Михаил АНТОНОВ, Мария БАЧЕНИНА

В гостях: Тина КАНДЕЛАКИ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия +7 (343) 385-0-923+7 953 385-0-923
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
На Урале многодетная семья отсудила у застройщика 4 миллиона за хлипкий фундамент
«Вы меня топите»: на Урале мошенник обкрадывал пенсионеров, прикинувшись новым соседом
ЕВРАЗ продолжает помогать секции боевых искусств спортивной школы олимпийского резерва Нижнего Тагила
На Урале зарплата работников учреждений культуры выросла в два раза
На трассе Екатеринбург-Тюмень возле Пышмы введут реверсивное движение
Бесплатно провезти велосипед в электричке в Свердловской области можно будет 25 мая
В майские праздники екатеринбургские абоненты Tele2 посетили 98 стран
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-20 лучших Интернет-банков для бизнеса –Business Online Banking 2019
У екатеринбуржца за 10-миллионный долг арестовали бутик в ТЦ «Гермес Плаза»
Пять свердловских колледжей вошли в сотню лучших учебных заведений страны
Свердловские ветеринары провакцинируют 600 тысяч диких зверей от бешенства
В Екатеринбурге LADA, вылетев на тротуар, сбила пешехода
В Екатеринбурге, Березовском и Верхней Пышме пройдут летние опрессовки
В Екатеринбурге прохожие потушили пожар в частном детском саду
Франция везет на ИННОПРОМ восемь компаний
Жителей Екатеринбурга зовут на диспансеризацию в выходной день
В Екатеринбурге ради нового дома на три года закрыли Арамильский переулок
ВТБ Пенсионный фонд начинает оформление договоров НПО в офисах банка ВТБ