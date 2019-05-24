СЕГОДНЯ 07:33 2019-05-24T07:32:55+03:00

Главное - вовремя Екатеринбург 00:00 00:00

Даниил Владимирович Мазуровский – вице-президент Уральской торгово-промышленной палаты

Михаил Александрович Козлов- руководитель управления внешнеэкономических и межрегиональных связей Уральской торгово-промышленной палаты

Главная тема ИННОПРОМ-2019. Это главная промышленная выставка страны. В этом году 10 лет!

ИННОПРОМ — международная промышленная выставка, проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года.

ИННОПРОМ – это главная индустриальная, торговая и экспортная площадка в России. Выступая одним из ключевых полигонов Министерства промышленности и торговли РФ, ИННОПРОМ служит площадкой, где закладываются основы промышленной политики. Около 80% посетителей выставки – профессиональные покупатели из разных стран мира, специалисты с промышленных предприятий, принимающие решения о внедрении на производстве новой продукции и технологий.

107 стран мира!!! 60 регионов России!!!