Главное - вовремя Екатеринбург
утренний информационно-аналитический канал
Главное - вовремя Екатеринбург
Андрей Леонов и Андрей Белоусов обсуждают "горячие" городские новости.
Обновление парка троллейбусов и трамваев в городе... Где найти 30 млрд. руб. на это? Металлорамки в общественных местах, насколько они нужны? Обсуждаем вместе с екатеринбуржцами, насколько эффективны и нужны меры безопасности, применяемые в городе. Гость в студии: Сергей Шакирьянов главный администратор, уральского государственного русского оркестра. Уникальный музыкальный коллектив представляет городу новую программу.