Главное - вовремя Екатеринбург

23 Май 08:22 2019-05-23T14:56:58+03:00

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Андрей Леонов и Андрей Белоусов обсуждают "горячие" городские новости.

Обновление парка троллейбусов и трамваев в городе... Где найти 30 млрд. руб. на это? Металлорамки в общественных местах, насколько они нужны? Обсуждаем вместе с екатеринбуржцами, насколько эффективны и нужны меры безопасности, применяемые в городе. Гость в студии: Сергей Шакирьянов главный администратор, уральского государственного русского оркестра. Уникальный музыкальный коллектив представляет городу новую программу.