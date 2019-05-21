2019-05-22T17:59:05+03:00
Картина дня. Екатеринбург

«Картина дня» Екатеринбург 22 мая

КП Радио ЕкатеринбургКП Радио Екатеринбург

Картина дня Екатеринбург

«Картина дня» Екатеринбург 22 мая

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Главное за день анализирует ведущий Андрей Белоусов и гости студии : председатель избиркома Илья Захаров и уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова. В центре внимания по - прежнему история со строительством главного городского храма. Как горожане будут выбирать место, как будет проходить голосование, кто будет следить за его чистотой? В эфире звучат ответы на эти вопросы. А еще корреспонденты "Комсомолки" рассказывают о поиске очередной пропавшей школьницы на Урале и результатах судебной тяжбы "Уральских пельменей".

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