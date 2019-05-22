"Главное - вовремя" Екатеринбург
информационно-аналитическая программа Главное - вовремя
Главное - вовремя
Обсуждаем самые интересные события предстоящего дня и темы, волнующие горожан.
Екатеринбуржцы приняли вызов от Владимира Соловьева и готовы встретиться с телеведущим. Подведены промежуточные итоги мусорной реформы. Кто выиграл и кто пострадал в результате, что делать, если недоволен уборкой и вывозом мусора? На вопросы слушателей отвечает главный инженер Спецавтобазы Дмитрий Осокин. А еще о новых свадебных трендах в Екатеринбурге рассуждают ведущие утра и слушатели. Как проводят свадьбы сегодня в Екатеринбурге?