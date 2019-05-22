2019-05-22T17:59:05+03:00
Главное - вовремя

"Главное - вовремя" Екатеринбург

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информационно-аналитическая программа Главное - вовремя

Главное - вовремя

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Обсуждаем самые интересные события предстоящего дня и темы, волнующие горожан.

Екатеринбуржцы приняли вызов от Владимира Соловьева и готовы встретиться с телеведущим. Подведены промежуточные итоги мусорной реформы. Кто выиграл и кто пострадал в результате, что делать, если недоволен уборкой и вывозом мусора? На вопросы слушателей отвечает главный инженер Спецавтобазы Дмитрий Осокин. А еще о новых свадебных трендах в Екатеринбурге рассуждают ведущие утра и слушатели. Как проводят свадьбы сегодня в Екатеринбурге?

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