2019-05-27T07:25:18+03:00
Главное - вовремя
Андрей ЛЕОНОВ

Главное - вовремя Екатеринбург

Радио КП ЕкатеринбургРадио КП Екатеринбург

утренний информационно-аналитический канал

Главное - вовремя Екатеринбург

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Гость в студии: Врач-миотерапевт Кострова Валентина Александровна, стаж работы более 40 лет. Сегодня пойдет разговор о филиале центра, Центре восстановительной травматологии и ортопедии «Ариадна».

Боль в спине, голове. Грыжи и протрузии, остеохондроз позвоночника, заболевания суставов (артриты, артрозы, локоть теннисиста, плече-лопаточный периартрит), головная и лицевая боль, головокружения, сколиозы, нарушения осанки.

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