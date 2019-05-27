Главное - вовремя Екатеринбург
утренний информационно-аналитический канал
Главное - вовремя Екатеринбург
Гость в студии: Врач-миотерапевт Кострова Валентина Александровна, стаж работы более 40 лет. Сегодня пойдет разговор о филиале центра, Центре восстановительной травматологии и ортопедии «Ариадна».
Боль в спине, голове. Грыжи и протрузии, остеохондроз позвоночника, заболевания суставов (артриты, артрозы, локоть теннисиста, плече-лопаточный периартрит), головная и лицевая боль, головокружения, сколиозы, нарушения осанки.