Главное - вовремя Екатеринбург

СЕГОДНЯ 07:25 2019-05-27T07:25:18+03:00

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Гость в студии: Врач-миотерапевт Кострова Валентина Александровна, стаж работы более 40 лет. Сегодня пойдет разговор о филиале центра, Центре восстановительной травматологии и ортопедии «Ариадна».

Боль в спине, голове. Грыжи и протрузии, остеохондроз позвоночника, заболевания суставов (артриты, артрозы, локоть теннисиста, плече-лопаточный периартрит), головная и лицевая боль, головокружения, сколиозы, нарушения осанки.