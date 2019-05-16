Противостояние сквер- храм. День третий

16 Май 01:00 2019-05-16T10:02:29+03:00

Храм-на-драме в Екатеринбурге: противостояние продолжается 00:00 00:00

В Екатеринбурге третий день горожане приходят к скверу возле Драмтеатра, чтобы выразить свое недовольства по отношению к строительству храма на Октябрьской площади. Стройка стартовала сегодня: рабочие вбивают сваи и устанавливают крепкий железный забор. В предыдущие дни временный забор протестующим удавалось сносить, а вчера его даже выбросили в реку Исеть. Ведущие утренней программы общаются в прямом эфире с участниками этих событий.