2019-05-16T10:02:29+03:00
Главное - вовремя
Андрей ЛЕОНОВАндрей БЕЛОУСОВ

Противостояние сквер- храм. День третий

Третий день противостоянияТретий день противостоянияФото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге продолжают кипеть страсти вокруг строительства храма в театральном сквере

Храм-на-драме в Екатеринбурге: противостояние продолжается

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В Екатеринбурге третий день горожане приходят к скверу возле Драмтеатра, чтобы выразить свое недовольства по отношению к строительству храма на Октябрьской площади. Стройка стартовала сегодня: рабочие вбивают сваи и устанавливают крепкий железный забор. В предыдущие дни временный забор протестующим удавалось сносить, а вчера его даже выбросили в реку Исеть. Ведущие утренней программы общаются в прямом эфире с участниками этих событий.

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