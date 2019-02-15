2019-02-15T13:21:25+03:00
Гость в студии - Екатеринбург
Павел ФИЛИППОВ

Министр промышленности: "Объем производства в Свердловской области почти в 20 раз выше, чем у соседей"

Сергей Пересторонин, министр промышленности и науки Свердловской областиСергей Пересторонин, министр промышленности и науки Свердловской областиФото: Павел ФИЛИППОВ

Сергей Пересторонин, министр промышленности и науки Свердловской области рассказал о том, как предприятия региона сработали в прошлом году и в каких направлениях будет развиваться реальный сектор в ближайшем будущем

Министр промышленности: "Объем производства в Свердловской области почти в 20 раз выше, чем у соседей"

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