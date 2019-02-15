Министр промышленности: "Объем производства в Свердловской области почти в 20 раз выше, чем у соседей"
Сергей Пересторонин, министр промышленности и науки Свердловской областиФото: Павел ФИЛИППОВ
Сергей Пересторонин, министр промышленности и науки Свердловской области рассказал о том, как предприятия региона сработали в прошлом году и в каких направлениях будет развиваться реальный сектор в ближайшем будущем
Министр промышленности: "Объем производства в Свердловской области почти в 20 раз выше, чем у соседей"
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