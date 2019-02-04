Злой тренер - добрый тренер: как воспитать спортсмена, не испортив ему нервы
Алексей Политыко, тренер с 20-летним стажем, преподаватель Екатеринбургского института физкультурыФото: Павел ФИЛИППОВ
Алексей Политыко, тренер с 20-летним стажем, преподаватель Екатеринбургского института физкультуры - о том, имеет ли тренер право кричать на спортсмена и как правильно критиковать атлета в случае проигрыша на соревнованиях
Злой тренер - добрый тренер: как воспитать спортсмена, не испортив ему нервы
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