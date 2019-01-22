Социальное предпринимательство на Урале? Есть!
Руководитель программы поддержки социальных предпринимателей Фонда поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам» София Шагинян и директор АНО «Уральский центр медиации» Ольга МахневаФото: Людмила ВАРАКИНА
Наши гости - руководитель программы поддержки социальных предпринимателей Фонда поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам» София Шагинян и директор АНО «Уральский центр медиации» Ольга Махнева
Социальное предпринимательство на Урале? Есть!
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