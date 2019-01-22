2019-01-24T09:24:10+03:00
Важные птицы - Екатеринбург
Людмила ВАРАКИНА

Социальное предпринимательство на Урале? Есть!

Руководитель программы поддержки социальных предпринимателей Фонда поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам» София Шагинян и директор АНО «Уральский центр медиации» Ольга МахневаРуководитель программы поддержки социальных предпринимателей Фонда поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам» София Шагинян и директор АНО «Уральский центр медиации» Ольга МахневаФото: Людмила ВАРАКИНА

Наши гости - руководитель программы поддержки социальных предпринимателей Фонда поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам» София Шагинян и директор АНО «Уральский центр медиации» Ольга Махнева

Социальное предпринимательство на Урале? Есть!

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