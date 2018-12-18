Маскарад с танцами и приз за лучший костюм. Как праздновали Новый год в Екатеринбурге 100 лет назад
Ольга Яхно, старший научный сотрудник, ученый секретарь сектора социальной истории Институт истории и археологии УРО РАНФото: Павел ФИЛИППОВ
Ольга Яхно, ученый секретарь сектора социальной истории, Институт истории и археологии УРО РАН рассказывает о традициях празднования в Екатеринбурге на рубеже XIX-XX веков
Маскарад с танцами и приз за лучший костюм. Как праздновали Новый год в Екатеринбурге 100 лет назад
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