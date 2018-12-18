2018-12-18T15:52:36+03:00
Гость в студии - Екатеринбург
Павел ФИЛИППОВАндрей ЛЕОНОВ

Маскарад с танцами и приз за лучший костюм. Как праздновали Новый год в Екатеринбурге 100 лет назад

Ольга Яхно, старший научный сотрудник, ученый секретарь сектора социальной истории Институт истории и археологии УРО РАНОльга Яхно, старший научный сотрудник, ученый секретарь сектора социальной истории Институт истории и археологии УРО РАНФото: Павел ФИЛИППОВ

Ольга Яхно, ученый секретарь сектора социальной истории, Институт истории и археологии УРО РАН рассказывает о традициях празднования в Екатеринбурге на рубеже XIX-XX веков

Маскарад с танцами и приз за лучший костюм. Как праздновали Новый год в Екатеринбурге 100 лет назад

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