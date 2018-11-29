2018-11-29T19:44:23+03:00
Гость в студии - Екатеринбург
Павел ФИЛИППОВ

Небоскребы, небоскребы... В Екатеринбурге открывается форум высотного строительства 100+

Михаил Волков, министр строительства и инфраструктуры СО и Вера Белоус, руководитель рабочей группы форума 100+Михаил Волков, министр строительства и инфраструктуры СО и Вера Белоус, руководитель рабочей группы форума 100+Фото: Павел ФИЛИППОВ

Нужно ли городу больше небоскребов? Какие уникальные здания построят на Урале? Рассказывают Михаил Волков, министр строительства и инфраструктуры Свердловской области и Вера Белоус, руководитель рабочей группы форума

Небоскребы, небоскребы... В Екатеринбурге открывается форум высотного строительства 100+

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