Небоскребы, небоскребы... В Екатеринбурге открывается форум высотного строительства 100+
Михаил Волков, министр строительства и инфраструктуры СО и Вера Белоус, руководитель рабочей группы форума 100+Фото: Павел ФИЛИППОВ
Нужно ли городу больше небоскребов? Какие уникальные здания построят на Урале? Рассказывают Михаил Волков, министр строительства и инфраструктуры Свердловской области и Вера Белоус, руководитель рабочей группы форума
Небоскребы, небоскребы... В Екатеринбурге открывается форум высотного строительства 100+
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