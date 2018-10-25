"Все участковому скажу!" Что делать, если соседи шумят по ночам и курят в подъезде?
Дмитрий Шиловских, начальник управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних, полковник полицииФото: Павел ФИЛИППОВ
Дмитрий Шиловских, главный участковый полиции Свердловской области рассказывает, как вести себя в самых распространенных бытовых ситуациях и нужно ли знать своего участкового лично
"Все участковому скажу!" Что делать, если соседи шумят по ночам и курят в подъезде?
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