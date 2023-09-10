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10 сентября 2023 11:17

В Екатеринбурге проходят выборы депутатов городской думы

Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге проходят выборы депутатов городской думы

В Екатеринбурге проходят выборы депутатов городской думы

В Екатеринбурге проходят выборы депутатов городской думы

В Екатеринбурге проходят выборы депутатов городской думы

В Екатеринбурге проходят выборы депутатов городской думы

В Екатеринбурге проходят выборы депутатов городской думы

В Екатеринбурге проходят выборы депутатов городской думы

В Екатеринбурге проходят выборы депутатов городской думы

В Екатеринбурге проходят выборы депутатов городской думы

В Екатеринбурге проходят выборы депутатов городской думы

В Екатеринбурге проходят выборы депутатов городской думы

В Екатеринбурге проходят выборы депутатов городской думы

В Екатеринбурге проходят выборы депутатов городской думы

В Екатеринбурге проходят выборы депутатов городской думы

В Екатеринбурге проходят выборы депутатов городской думы

В Екатеринбурге проходят выборы депутатов городской думы

В Екатеринбурге проходят выборы депутатов городской думы

В Екатеринбурге проходят выборы депутатов городской думы

В Екатеринбурге проходят выборы депутатов городской думы

В Екатеринбурге проходят выборы депутатов городской думы