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9 сентября 2023 10:04

В Екатеринбурге 194 человек всбежали на БЦ "Высоцкий"

Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге 194 человек всбежали на БЦ "Высоцкий"

В Екатеринбурге 194 человек всбежали на БЦ "Высоцкий"

В Екатеринбурге 194 человек всбежали на БЦ "Высоцкий"

В Екатеринбурге 194 человек всбежали на БЦ "Высоцкий"

В Екатеринбурге 194 человек всбежали на БЦ "Высоцкий"

В Екатеринбурге 194 человек всбежали на БЦ "Высоцкий"

В Екатеринбурге 194 человек всбежали на БЦ "Высоцкий"

В Екатеринбурге 194 человек всбежали на БЦ "Высоцкий"

В Екатеринбурге 194 человек всбежали на БЦ "Высоцкий"

В Екатеринбурге 194 человек всбежали на БЦ "Высоцкий"

В Екатеринбурге 194 человек всбежали на БЦ "Высоцкий"

В Екатеринбурге 194 человек всбежали на БЦ "Высоцкий"

В Екатеринбурге 194 человек всбежали на БЦ "Высоцкий"

В Екатеринбурге 194 человек всбежали на БЦ "Высоцкий"

В Екатеринбурге 194 человек всбежали на БЦ "Высоцкий"

В Екатеринбурге 194 человек всбежали на БЦ "Высоцкий"

В Екатеринбурге 194 человек всбежали на БЦ "Высоцкий"

В Екатеринбурге 194 человек всбежали на БЦ "Высоцкий"

В Екатеринбурге 194 человек всбежали на БЦ "Высоцкий"

В Екатеринбурге 194 человек всбежали на БЦ "Высоцкий"