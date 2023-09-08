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6 сентября 2023 13:18

В окружном доме офицеров открылась выставка трофеев

Алексей БУЛАТОВ
В окружном доме офицеров открылась выставка трофеев

В окружном доме офицеров открылась выставка трофеев

В окружном доме офицеров открылась выставка трофеев

В окружном доме офицеров открылась выставка трофеев

В окружном доме офицеров открылась выставка трофеев

В окружном доме офицеров открылась выставка трофеев

В окружном доме офицеров открылась выставка трофеев

В окружном доме офицеров открылась выставка трофеев

В окружном доме офицеров открылась выставка трофеев

В окружном доме офицеров открылась выставка трофеев

В окружном доме офицеров открылась выставка трофеев

В окружном доме офицеров открылась выставка трофеев

В окружном доме офицеров открылась выставка трофеев

В окружном доме офицеров открылась выставка трофеев

В окружном доме офицеров открылась выставка трофеев

В окружном доме офицеров открылась выставка трофеев

В окружном доме офицеров открылась выставка трофеев

В окружном доме офицеров открылась выставка трофеев

В окружном доме офицеров открылась выставка трофеев

В окружном доме офицеров открылась выставка трофеев