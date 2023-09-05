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5 сентября 2023 12:46

Парк Энегельса готовится к скорому открытию после реконструкции

Алексей БУЛАТОВ
Парк Энегельса готовится к скорому открытию после реконструкции

Парк Энегельса готовится к скорому открытию после реконструкции

Парк Энегельса готовится к скорому открытию после реконструкции

Парк Энегельса готовится к скорому открытию после реконструкции

Парк Энегельса готовится к скорому открытию после реконструкции

Парк Энегельса готовится к скорому открытию после реконструкции

Парк Энегельса готовится к скорому открытию после реконструкции

Парк Энегельса готовится к скорому открытию после реконструкции

Парк Энегельса готовится к скорому открытию после реконструкции

Парк Энегельса готовится к скорому открытию после реконструкции

Парк Энегельса готовится к скорому открытию после реконструкции

Парк Энегельса готовится к скорому открытию после реконструкции

Парк Энегельса готовится к скорому открытию после реконструкции

Парк Энегельса готовится к скорому открытию после реконструкции

Парк Энегельса готовится к скорому открытию после реконструкции

Парк Энегельса готовится к скорому открытию после реконструкции

Парк Энегельса готовится к скорому открытию после реконструкции

Парк Энегельса готовится к скорому открытию после реконструкции

Парк Энегельса готовится к скорому открытию после реконструкции

Парк Энегельса готовится к скорому открытию после реконструкции