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2 сентября 2023 19:08

В Екатеринбурге прошел фестиваль "Верный отличник" в Парке Маяковского

Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге прошел фестиваль "Верный отличник" в Парке Маяковского

В Екатеринбурге прошел фестиваль "Верный отличник" в Парке Маяковского

В Екатеринбурге прошел фестиваль "Верный отличник" в Парке Маяковского

В Екатеринбурге прошел фестиваль "Верный отличник" в Парке Маяковского

В Екатеринбурге прошел фестиваль "Верный отличник" в Парке Маяковского

В Екатеринбурге прошел фестиваль "Верный отличник" в Парке Маяковского

В Екатеринбурге прошел фестиваль "Верный отличник" в Парке Маяковского

В Екатеринбурге прошел фестиваль "Верный отличник" в Парке Маяковского

В Екатеринбурге прошел фестиваль "Верный отличник" в Парке Маяковского

В Екатеринбурге прошел фестиваль "Верный отличник" в Парке Маяковского

В Екатеринбурге прошел фестиваль "Верный отличник" в Парке Маяковского

В Екатеринбурге прошел фестиваль "Верный отличник" в Парке Маяковского

В Екатеринбурге прошел фестиваль "Верный отличник" в Парке Маяковского

В Екатеринбурге прошел фестиваль "Верный отличник" в Парке Маяковского

В Екатеринбурге прошел фестиваль "Верный отличник" в Парке Маяковского

В Екатеринбурге прошел фестиваль "Верный отличник" в Парке Маяковского

В Екатеринбурге прошел фестиваль "Верный отличник" в Парке Маяковского

В Екатеринбурге прошел фестиваль "Верный отличник" в Парке Маяковского

В Екатеринбурге прошел фестиваль "Верный отличник" в Парке Маяковского

В Екатеринбурге прошел фестиваль "Верный отличник" в Парке Маяковского