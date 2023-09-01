Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
1 сентября 2023 7:37

В Академическом районе в школу пошли 14 первых классов

Алексей БУЛАТОВ
В Академическом районе в школу пошли 14 первых классов

В Академическом районе в школу пошли 14 первых классов

В Академическом районе в школу пошли 14 первых классов

В Академическом районе в школу пошли 14 первых классов

В Академическом районе в школу пошли 14 первых классов

В Академическом районе в школу пошли 14 первых классов

В Академическом районе в школу пошли 14 первых классов

В Академическом районе в школу пошли 14 первых классов

В Академическом районе в школу пошли 14 первых классов

В Академическом районе в школу пошли 14 первых классов

В Академическом районе в школу пошли 14 первых классов

В Академическом районе в школу пошли 14 первых классов

В Академическом районе в школу пошли 14 первых классов

В Академическом районе в школу пошли 14 первых классов

В Академическом районе в школу пошли 14 первых классов

В Академическом районе в школу пошли 14 первых классов

В Академическом районе в школу пошли 14 первых классов

В Академическом районе в школу пошли 14 первых классов

В Академическом районе в школу пошли 14 первых классов

В Академическом районе в школу пошли 14 первых классов