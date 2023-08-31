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31 августа 2023 16:32

Церемония закрытия международного фестиваля университетского спорта

Алексей БУЛАТОВ
Церемония закрытия международного фестиваля университетского спорта

Церемония закрытия международного фестиваля университетского спорта

Церемония закрытия международного фестиваля университетского спорта

Церемония закрытия международного фестиваля университетского спорта

Церемония закрытия международного фестиваля университетского спорта

Церемония закрытия международного фестиваля университетского спорта

Церемония закрытия международного фестиваля университетского спорта

Церемония закрытия международного фестиваля университетского спорта

Церемония закрытия международного фестиваля университетского спортаЦеремония закрытия международного фестиваля университетского спорта

Церемония закрытия международного фестиваля университетского спортаЦеремония закрытия международного фестиваля университетского спорта

Церемония закрытия международного фестиваля университетского спорта

Церемония закрытия международного фестиваля университетского спорта

Церемония закрытия международного фестиваля университетского спорта

Церемония закрытия международного фестиваля университетского спорта

Церемония закрытия международного фестиваля университетского спорта

Церемония закрытия международного фестиваля университетского спорта

Церемония закрытия международного фестиваля университетского спорта

Церемония закрытия международного фестиваля университетского спорта

Церемония закрытия международного фестиваля университетского спорта

Церемония закрытия международного фестиваля университетского спорта