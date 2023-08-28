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28 августа 2023 9:52

Заливка бетона в фундамент первого дома, возводимого по программе КРТ

Алексей БУЛАТОВ
Заливка бетона в фундамент первого дома, возводимого по программе КРТ

Заливка бетона в фундамент первого дома, возводимого по программе КРТ

Заливка бетона в фундамент первого дома, возводимого по программе КРТ

Заливка бетона в фундамент первого дома, возводимого по программе КРТ

Заливка бетона в фундамент первого дома, возводимого по программе КРТ

Заливка бетона в фундамент первого дома, возводимого по программе КРТ

Заливка бетона в фундамент первого дома, возводимого по программе КРТ

Заливка бетона в фундамент первого дома, возводимого по программе КРТ

Заливка бетона в фундамент первого дома, возводимого по программе КРТ

Заливка бетона в фундамент первого дома, возводимого по программе КРТ

Заливка бетона в фундамент первого дома, возводимого по программе КРТ

Заливка бетона в фундамент первого дома, возводимого по программе КРТ

Заливка бетона в фундамент первого дома, возводимого по программе КРТ

Заливка бетона в фундамент первого дома, возводимого по программе КРТ

Заливка бетона в фундамент первого дома, возводимого по программе КРТ

Заливка бетона в фундамент первого дома, возводимого по программе КРТ

Заливка бетона в фундамент первого дома, возводимого по программе КРТ

Заливка бетона в фундамент первого дома, возводимого по программе КРТ

Заливка бетона в фундамент первого дома, возводимого по программе КРТ

Заливка бетона в фундамент первого дома, возводимого по программе КРТ