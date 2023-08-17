На набережной Исети появились "светящиеся деревья"
На набережной Исети появились "светящиеся деревья"
На набережной Исети появились "светящиеся деревья"
На набережной Исети появились "светящиеся деревья"
На набережной Исети появились "светящиеся деревья"
На набережной Исети появились "светящиеся деревья"
На набережной Исети появились "светящиеся деревья"
На набережной Исети появились "светящиеся деревья"
На набережной Исети появились "светящиеся деревья"
На набережной Исети появились "светящиеся деревья"