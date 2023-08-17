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Екатеринбург
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17 августа 2023 18:53

На набережной Исети появились "светящиеся деревья"

Алексей БУЛАТОВ
На набережной Исети появились "светящиеся деревья"

На набережной Исети появились "светящиеся деревья"

На набережной Исети появились "светящиеся деревья"

На набережной Исети появились "светящиеся деревья"

На набережной Исети появились "светящиеся деревья"

На набережной Исети появились "светящиеся деревья"

На набережной Исети появились "светящиеся деревья"

На набережной Исети появились "светящиеся деревья"

На набережной Исети появились "светящиеся деревья"

На набережной Исети появились "светящиеся деревья"

На набережной Исети появились "светящиеся деревья"

На набережной Исети появились "светящиеся деревья"

На набережной Исети появились "светящиеся деревья"

На набережной Исети появились "светящиеся деревья"

На набережной Исети появились "светящиеся деревья"

На набережной Исети появились "светящиеся деревья"

На набережной Исети появились "светящиеся деревья"

На набережной Исети появились "светящиеся деревья"

На набережной Исети появились "светящиеся деревья"

На набережной Исети появились "светящиеся деревья"