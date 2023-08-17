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17 августа 2023 18:49

Открытие после реконструкции летнего театра в парке Маяковского

Алексей БУЛАТОВ
Открытие после реконструкции летнего театра в парке Маяковского

Открытие после реконструкции летнего театра в парке Маяковского

Открытие после реконструкции летнего театра в парке Маяковского

Открытие после реконструкции летнего театра в парке Маяковского

Открытие после реконструкции летнего театра в парке Маяковского

Открытие после реконструкции летнего театра в парке Маяковского

Открытие после реконструкции летнего театра в парке Маяковского

Открытие после реконструкции летнего театра в парке Маяковского

Открытие после реконструкции летнего театра в парке Маяковского

Открытие после реконструкции летнего театра в парке Маяковского

Открытие после реконструкции летнего театра в парке Маяковского

Открытие после реконструкции летнего театра в парке Маяковского

Открытие после реконструкции летнего театра в парке Маяковского

Открытие после реконструкции летнего театра в парке Маяковского

Открытие после реконструкции летнего театра в парке Маяковского

Открытие после реконструкции летнего театра в парке Маяковского

Открытие после реконструкции летнего театра в парке Маяковского

Открытие после реконструкции летнего театра в парке Маяковского

Открытие после реконструкции летнего театра в парке Маяковского

Открытие после реконструкции летнего театра в парке Маяковского