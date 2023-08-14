14 августа 2023 13:38

В аэропорту "Кольцово" пассажиры более суток ожидают вылета в Анталию

Туристы из Екатеринбурга, которые планировали провести отдых в Анталье, вынуждены были проводить начало отпуска в Кольцово. Рейс WZ-3061 авиакомпании Red Wings был задержан почти на полтора суток. По расписанию самолет должен был вылететь 13 августа в 07:20 часов. Информация на онлайн-табло менялась несколько раз. В том числе писали, что самолет вылетит не раньше 15 августа в 00:15 часов