В Екатеринбурге прошел фестиваль сап-сёрфинга VIZ SUP FEST 2023
В Екатеринбурге прошел фестиваль сап-сёрфинга VIZ SUP FEST 2023
В Екатеринбурге прошел фестиваль сап-сёрфинга VIZ SUP FEST 2023
В Екатеринбурге прошел фестиваль сап-сёрфинга VIZ SUP FEST 2023
В Екатеринбурге прошел фестиваль сап-сёрфинга VIZ SUP FEST 2023
В Екатеринбурге прошел фестиваль сап-сёрфинга VIZ SUP FEST 2023
В Екатеринбурге прошел фестиваль сап-сёрфинга VIZ SUP FEST 2023
В Екатеринбурге прошел фестиваль сап-сёрфинга VIZ SUP FEST 2023
В Екатеринбурге прошел фестиваль сап-сёрфинга VIZ SUP FEST 2023
В Екатеринбурге прошел фестиваль сап-сёрфинга VIZ SUP FEST 2023