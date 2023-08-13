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Екатеринбург
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13 августа 2023 15:04

В Екатеринбурге прошел фестиваль сап-сёрфинга VIZ SUP FEST 2023

Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге прошел фестиваль сап-сёрфинга VIZ SUP FEST 2023

В Екатеринбурге прошел фестиваль сап-сёрфинга VIZ SUP FEST 2023

В Екатеринбурге прошел фестиваль сап-сёрфинга VIZ SUP FEST 2023

В Екатеринбурге прошел фестиваль сап-сёрфинга VIZ SUP FEST 2023

В Екатеринбурге прошел фестиваль сап-сёрфинга VIZ SUP FEST 2023

В Екатеринбурге прошел фестиваль сап-сёрфинга VIZ SUP FEST 2023

В Екатеринбурге прошел фестиваль сап-сёрфинга VIZ SUP FEST 2023

В Екатеринбурге прошел фестиваль сап-сёрфинга VIZ SUP FEST 2023

В Екатеринбурге прошел фестиваль сап-сёрфинга VIZ SUP FEST 2023

В Екатеринбурге прошел фестиваль сап-сёрфинга VIZ SUP FEST 2023

В Екатеринбурге прошел фестиваль сап-сёрфинга VIZ SUP FEST 2023

В Екатеринбурге прошел фестиваль сап-сёрфинга VIZ SUP FEST 2023

В Екатеринбурге прошел фестиваль сап-сёрфинга VIZ SUP FEST 2023

В Екатеринбурге прошел фестиваль сап-сёрфинга VIZ SUP FEST 2023

В Екатеринбурге прошел фестиваль сап-сёрфинга VIZ SUP FEST 2023

В Екатеринбурге прошел фестиваль сап-сёрфинга VIZ SUP FEST 2023

В Екатеринбурге прошел фестиваль сап-сёрфинга VIZ SUP FEST 2023

В Екатеринбурге прошел фестиваль сап-сёрфинга VIZ SUP FEST 2023

В Екатеринбурге прошел фестиваль сап-сёрфинга VIZ SUP FEST 2023

В Екатеринбурге прошел фестиваль сап-сёрфинга VIZ SUP FEST 2023