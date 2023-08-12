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12 августа 2023 19:06

На фестивале в Екатеринбурге показали спектакль о гуманоиде «Алешеньке»

Алексей БУЛАТОВ
На фестивале в Екатеринбурге показали спектакль о гуманоиде «Алешеньке»

На фестивале в Екатеринбурге показали спектакль о гуманоиде «Алешеньке»

На фестивале в Екатеринбурге показали спектакль о гуманоиде «Алешеньке»

На фестивале в Екатеринбурге показали спектакль о гуманоиде «Алешеньке»

На фестивале в Екатеринбурге показали спектакль о гуманоиде «Алешеньке»

На фестивале в Екатеринбурге показали спектакль о гуманоиде «Алешеньке»

На фестивале в Екатеринбурге показали спектакль о гуманоиде «Алешеньке»

На фестивале в Екатеринбурге показали спектакль о гуманоиде «Алешеньке»

На фестивале в Екатеринбурге показали спектакль о гуманоиде «Алешеньке»

На фестивале в Екатеринбурге показали спектакль о гуманоиде «Алешеньке»

На фестивале в Екатеринбурге показали спектакль о гуманоиде «Алешеньке»

На фестивале в Екатеринбурге показали спектакль о гуманоиде «Алешеньке»

На фестивале в Екатеринбурге показали спектакль о гуманоиде «Алешеньке»

На фестивале в Екатеринбурге показали спектакль о гуманоиде «Алешеньке»

На фестивале в Екатеринбурге показали спектакль о гуманоиде «Алешеньке»

На фестивале в Екатеринбурге показали спектакль о гуманоиде «Алешеньке»

На фестивале в Екатеринбурге показали спектакль о гуманоиде «Алешеньке»

На фестивале в Екатеринбурге показали спектакль о гуманоиде «Алешеньке»

На фестивале в Екатеринбурге показали спектакль о гуманоиде «Алешеньке»

На фестивале в Екатеринбурге показали спектакль о гуманоиде «Алешеньке»