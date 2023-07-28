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28 июля 2023 12:30

Прощание и похороны военкора Ростислава Журавлева, погибшего в зоне СВО

Алексей БУЛАТОВ
Прощание и похороны военкора Ростислава Журавлева, погибшего в зоне СВО

Прощание и похороны военкора Ростислава Журавлева, погибшего в зоне СВО

Прощание и похороны военкора Ростислава Журавлева, погибшего в зоне СВО

Прощание и похороны военкора Ростислава Журавлева, погибшего в зоне СВО

Прощание и похороны военкора Ростислава Журавлева, погибшего в зоне СВО

Прощание и похороны военкора Ростислава Журавлева, погибшего в зоне СВО

Прощание и похороны военкора Ростислава Журавлева, погибшего в зоне СВО

Прощание и похороны военкора Ростислава Журавлева, погибшего в зоне СВО

Прощание и похороны военкора Ростислава Журавлева, погибшего в зоне СВО

Прощание и похороны военкора Ростислава Журавлева, погибшего в зоне СВО

Прощание и похороны военкора Ростислава Журавлева, погибшего в зоне СВО

Прощание и похороны военкора Ростислава Журавлева, погибшего в зоне СВО

Прощание и похороны военкора Ростислава Журавлева, погибшего в зоне СВО

Прощание и похороны военкора Ростислава Журавлева, погибшего в зоне СВО

Прощание и похороны военкора Ростислава Журавлева, погибшего в зоне СВО

Прощание и похороны военкора Ростислава Журавлева, погибшего в зоне СВО

Прощание и похороны военкора Ростислава Журавлева, погибшего в зоне СВО

Прощание и похороны военкора Ростислава Журавлева, погибшего в зоне СВО

Прощание и похороны военкора Ростислава Журавлева, погибшего в зоне СВО

Прощание и похороны военкора Ростислава Журавлева, погибшего в зоне СВО