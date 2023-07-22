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22 июля 2023 14:03

Гастрономический фестиваль "Да шеф" в Парке Маяковского

Алексей БУЛАТОВ
Гастрономический фестиваль "Да шеф" в Парке Маяковского

Гастрономический фестиваль "Да шеф" в Парке Маяковского

Гастрономический фестиваль "Да шеф" в Парке Маяковского

Гастрономический фестиваль "Да шеф" в Парке Маяковского

Гастрономический фестиваль "Да шеф" в Парке Маяковского

Гастрономический фестиваль "Да шеф" в Парке Маяковского

Гастрономический фестиваль "Да шеф" в Парке Маяковского

Гастрономический фестиваль "Да шеф" в Парке Маяковского

Гастрономический фестиваль "Да шеф" в Парке Маяковского

Гастрономический фестиваль "Да шеф" в Парке Маяковского

Гастрономический фестиваль "Да шеф" в Парке Маяковского

Гастрономический фестиваль "Да шеф" в Парке Маяковского

Гастрономический фестиваль "Да шеф" в Парке Маяковского

Гастрономический фестиваль "Да шеф" в Парке Маяковского

Гастрономический фестиваль "Да шеф" в Парке Маяковского

Гастрономический фестиваль "Да шеф" в Парке Маяковского

Гастрономический фестиваль "Да шеф" в Парке Маяковского

Гастрономический фестиваль "Да шеф" в Парке Маяковского

Гастрономический фестиваль "Да шеф" в Парке Маяковского

Гастрономический фестиваль "Да шеф" в Парке Маяковского