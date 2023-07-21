21 июля 2023 11:31

В Екатеринбурге десятки спортсменов устроили заплыв по городскому пруду

В Екатеринбурге десятки спортсменов устроили заплыв по городскому пруду. Соревнования IRON STAR - проходят в нескольких городах России. Спортсменам, желающим показать. насколько они "железные" предстоит на время проплыть 750 метров по реке Исеть, проехать 20км на велосипеде и пробежать 5,25км. Некоторые спортсмены используют эти соревнования как "разминочные" перед стартом основных состязаний, Где им придется преодолеть вплавь 1,93км, проехать на велосипеде 90км и пробежать 21,1км