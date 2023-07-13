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13 июля 2023 10:10

Последствия пожара в селе Шайдуриха, где сгорели 40 строений и погиб 1 человек

Алексей БУЛАТОВ
Последствия пожара в селе Шайдуриха, где сгорели 40 строений и погиб 1 человек

Последствия пожара в селе Шайдуриха, где сгорели 40 строений и погиб 1 человек

Последствия пожара в селе Шайдуриха, где сгорели 40 строений и погиб 1 человек

Последствия пожара в селе Шайдуриха, где сгорели 40 строений и погиб 1 человек

Последствия пожара в селе Шайдуриха, где сгорели 40 строений и погиб 1 человек

Последствия пожара в селе Шайдуриха, где сгорели 40 строений и погиб 1 человек

Последствия пожара в селе Шайдуриха, где сгорели 40 строений и погиб 1 человек

Последствия пожара в селе Шайдуриха, где сгорели 40 строений и погиб 1 человек

Последствия пожара в селе Шайдуриха, где сгорели 40 строений и погиб 1 человек

Последствия пожара в селе Шайдуриха, где сгорели 40 строений и погиб 1 человек

Последствия пожара в селе Шайдуриха, где сгорели 40 строений и погиб 1 человек

Последствия пожара в селе Шайдуриха, где сгорели 40 строений и погиб 1 человек

Последствия пожара в селе Шайдуриха, где сгорели 40 строений и погиб 1 человек

Последствия пожара в селе Шайдуриха, где сгорели 40 строений и погиб 1 человек

Последствия пожара в селе Шайдуриха, где сгорели 40 строений и погиб 1 человек

Последствия пожара в селе Шайдуриха, где сгорели 40 строений и погиб 1 человек

Последствия пожара в селе Шайдуриха, где сгорели 40 строений и погиб 1 человек

Последствия пожара в селе Шайдуриха, где сгорели 40 строений и погиб 1 человек

Последствия пожара в селе Шайдуриха, где сгорели 40 строений и погиб 1 человек

Последствия пожара в селе Шайдуриха, где сгорели 40 строений и погиб 1 человек