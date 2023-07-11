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Екатеринбург
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11 июля 2023 15:09

2й день 13-я международной промышленной выставки ИННОРОМ-2023

Алексей БУЛАТОВ
2й день 13-я международной промышленной выставки ИННОРОМ-2023

2й день 13-я международной промышленной выставки ИННОРОМ-2023

2й день 13-я международной промышленной выставки ИННОРОМ-2023

2й день 13-я международной промышленной выставки ИННОРОМ-2023

2й день 13-я международной промышленной выставки ИННОРОМ-2023

2й день 13-я международной промышленной выставки ИННОРОМ-2023

2й день 13-я международной промышленной выставки ИННОРОМ-2023

2й день 13-я международной промышленной выставки ИННОРОМ-2023

2й день 13-я международной промышленной выставки ИННОРОМ-2023

2й день 13-я международной промышленной выставки ИННОРОМ-2023

2й день 13-я международной промышленной выставки ИННОРОМ-2023

2й день 13-я международной промышленной выставки ИННОРОМ-2023

2й день 13-я международной промышленной выставки ИННОРОМ-2023

2й день 13-я международной промышленной выставки ИННОРОМ-2023

2й день 13-я международной промышленной выставки ИННОРОМ-2023

2й день 13-я международной промышленной выставки ИННОРОМ-2023

2й день 13-я международной промышленной выставки ИННОРОМ-2023

2й день 13-я международной промышленной выставки ИННОРОМ-2023

2й день 13-я международной промышленной выставки ИННОРОМ-2023

2й день 13-я международной промышленной выставки ИННОРОМ-2023