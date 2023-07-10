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10 июля 2023 15:33

В Екатеринбурге открылась 13-я международная промышленная выставка ИННОРОМ-2023

Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге открылась 13-я международная промышленная выставка ИННОРОМ-2023

В Екатеринбурге открылась 13-я международная промышленная выставка ИННОРОМ-2023

В Екатеринбурге открылась 13-я международная промышленная выставка ИННОРОМ-2023

В Екатеринбурге открылась 13-я международная промышленная выставка ИННОРОМ-2023

В Екатеринбурге открылась 13-я международная промышленная выставка ИННОРОМ-2023

В Екатеринбурге открылась 13-я международная промышленная выставка ИННОРОМ-2023

В Екатеринбурге открылась 13-я международная промышленная выставка ИННОРОМ-2023

В Екатеринбурге открылась 13-я международная промышленная выставка ИННОРОМ-2023

В Екатеринбурге открылась 13-я международная промышленная выставка ИННОРОМ-2023

В Екатеринбурге открылась 13-я международная промышленная выставка ИННОРОМ-2023

В Екатеринбурге открылась 13-я международная промышленная выставка ИННОРОМ-2023

В Екатеринбурге открылась 13-я международная промышленная выставка ИННОРОМ-2023

В Екатеринбурге открылась 13-я международная промышленная выставка ИННОРОМ-2023

В Екатеринбурге открылась 13-я международная промышленная выставка ИННОРОМ-2023

В Екатеринбурге открылась 13-я международная промышленная выставка ИННОРОМ-2023

В Екатеринбурге открылась 13-я международная промышленная выставка ИННОРОМ-2023

В Екатеринбурге открылась 13-я международная промышленная выставка ИННОРОМ-2023

В Екатеринбурге открылась 13-я международная промышленная выставка ИННОРОМ-2023

В Екатеринбурге открылась 13-я международная промышленная выставка ИННОРОМ-2023

В Екатеринбурге открылась 13-я международная промышленная выставка ИННОРОМ-2023