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5 июля 2023 9:34

Прощание с 5-летним Далером Бобиевым, которого искали всем Екатеринбургом

Алексей БУЛАТОВ
Прощание с 5-летним Далером Бобиевым, которого искали всем Екатеринбургом

Прощание с 5-летним Далером Бобиевым, которого искали всем Екатеринбургом

Прощание с 5-летним Далером Бобиевым, которого искали всем Екатеринбургом

Прощание с 5-летним Далером Бобиевым, которого искали всем Екатеринбургом

Прощание с 5-летним Далером Бобиевым, которого искали всем Екатеринбургом

Прощание с 5-летним Далером Бобиевым, которого искали всем Екатеринбургом

Прощание с 5-летним Далером Бобиевым, которого искали всем Екатеринбургом

Прощание с 5-летним Далером Бобиевым, которого искали всем Екатеринбургом

Прощание с 5-летним Далером Бобиевым, которого искали всем Екатеринбургом

Прощание с 5-летним Далером Бобиевым, которого искали всем Екатеринбургом

Прощание с 5-летним Далером Бобиевым, которого искали всем Екатеринбургом

Прощание с 5-летним Далером Бобиевым, которого искали всем Екатеринбургом

Прощание с 5-летним Далером Бобиевым, которого искали всем Екатеринбургом

Прощание с 5-летним Далером Бобиевым, которого искали всем Екатеринбургом

Прощание с 5-летним Далером Бобиевым, которого искали всем Екатеринбургом

Прощание с 5-летним Далером Бобиевым, которого искали всем Екатеринбургом

Прощание с 5-летним Далером Бобиевым, которого искали всем Екатеринбургом

Прощание с 5-летним Далером Бобиевым, которого искали всем Екатеринбургом

Прощание с 5-летним Далером Бобиевым, которого искали всем Екатеринбургом

Прощание с 5-летним Далером Бобиевым, которого искали всем Екатеринбургом