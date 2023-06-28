Изготовление капсулы времени к 300-летию Екатеринбурга
Изготовление капсулы времени к 300-летию Екатеринбурга
Изготовление капсулы времени к 300-летию Екатеринбурга
Изготовление капсулы времени к 300-летию Екатеринбурга
Изготовление капсулы времени к 300-летию Екатеринбурга
Изготовление капсулы времени к 300-летию Екатеринбурга
Изготовление капсулы времени к 300-летию Екатеринбурга
Изготовление капсулы времени к 300-летию Екатеринбурга
Изготовление капсулы времени к 300-летию Екатеринбурга
Изготовление капсулы времени к 300-летию Екатеринбурга