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28 июня 2023 16:30

Изготовление капсулы времени к 300-летию Екатеринбурга

Алексей БУЛАТОВ
Изготовление капсулы времени к 300-летию Екатеринбурга

Изготовление капсулы времени к 300-летию Екатеринбурга

Изготовление капсулы времени к 300-летию Екатеринбурга

Изготовление капсулы времени к 300-летию Екатеринбурга

Изготовление капсулы времени к 300-летию Екатеринбурга

Изготовление капсулы времени к 300-летию Екатеринбурга

Изготовление капсулы времени к 300-летию Екатеринбурга

Изготовление капсулы времени к 300-летию Екатеринбурга

Изготовление капсулы времени к 300-летию Екатеринбурга

Изготовление капсулы времени к 300-летию Екатеринбурга

Изготовление капсулы времени к 300-летию Екатеринбурга

Изготовление капсулы времени к 300-летию Екатеринбурга

Изготовление капсулы времени к 300-летию Екатеринбурга

Изготовление капсулы времени к 300-летию Екатеринбурга

Изготовление капсулы времени к 300-летию Екатеринбурга

Изготовление капсулы времени к 300-летию Екатеринбурга

Изготовление капсулы времени к 300-летию Екатеринбурга

Изготовление капсулы времени к 300-летию Екатеринбурга

Изготовление капсулы времени к 300-летию Екатеринбурга

Изготовление капсулы времени к 300-летию Екатеринбурга