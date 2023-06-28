Открытие медицинского кластера и общественного центра в деревне универсиады
Открытие медицинского кластера и общественного центра в деревне универсиады
Открытие медицинского кластера и общественного центра в деревне универсиады
Открытие медицинского кластера и общественного центра в деревне универсиады
Открытие медицинского кластера и общественного центра в деревне универсиады
Открытие медицинского кластера и общественного центра в деревне универсиады
Открытие медицинского кластера и общественного центра в деревне универсиады
Открытие медицинского кластера и общественного центра в деревне универсиады
Открытие медицинского кластера и общественного центра в деревне универсиады
Открытие медицинского кластера и общественного центра в деревне универсиады