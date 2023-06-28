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28 июня 2023 16:23

Открытие медицинского кластера и общественного центра в деревне универсиады

Ольга ЮШКОВА
Открытие медицинского кластера и общественного центра в деревне универсиады

Открытие медицинского кластера и общественного центра в деревне универсиады

Открытие медицинского кластера и общественного центра в деревне универсиады

Открытие медицинского кластера и общественного центра в деревне универсиады

Открытие медицинского кластера и общественного центра в деревне универсиады

Открытие медицинского кластера и общественного центра в деревне универсиады

Открытие медицинского кластера и общественного центра в деревне универсиады

Открытие медицинского кластера и общественного центра в деревне универсиады

Открытие медицинского кластера и общественного центра в деревне универсиады

Открытие медицинского кластера и общественного центра в деревне универсиады

Открытие медицинского кластера и общественного центра в деревне универсиады

Открытие медицинского кластера и общественного центра в деревне универсиады

Открытие медицинского кластера и общественного центра в деревне универсиады

Открытие медицинского кластера и общественного центра в деревне универсиады

Открытие медицинского кластера и общественного центра в деревне универсиады

Открытие медицинского кластера и общественного центра в деревне универсиады

Открытие медицинского кластера и общественного центра в деревне универсиады

Открытие медицинского кластера и общественного центра в деревне универсиады

Открытие медицинского кластера и общественного центра в деревне универсиады

Открытие медицинского кластера и общественного центра в деревне универсиады