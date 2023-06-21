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21 июня 2023 10:36

Студенты УрФУ сходили на экскурсию вобщежития дерени Универсиады, где они скоро будут жить

Алексей БУЛАТОВ
Студенты УрФУ сходили на экскурсию вобщежития дерени Универсиады, где они скоро будут жить

Студенты УрФУ сходили на экскурсию вобщежития дерени Универсиады, где они скоро будут жить

Студенты УрФУ сходили на экскурсию вобщежития дерени Универсиады, где они скоро будут жить

Студенты УрФУ сходили на экскурсию вобщежития дерени Универсиады, где они скоро будут жить

Студенты УрФУ сходили на экскурсию вобщежития дерени Универсиады, где они скоро будут жить

Студенты УрФУ сходили на экскурсию вобщежития дерени Универсиады, где они скоро будут жить

Студенты УрФУ сходили на экскурсию вобщежития дерени Универсиады, где они скоро будут жить

Студенты УрФУ сходили на экскурсию вобщежития дерени Универсиады, где они скоро будут жить

Студенты УрФУ сходили на экскурсию вобщежития дерени Универсиады, где они скоро будут жить

Студенты УрФУ сходили на экскурсию вобщежития дерени Универсиады, где они скоро будут жить

Студенты УрФУ сходили на экскурсию вобщежития дерени Универсиады, где они скоро будут жить

Студенты УрФУ сходили на экскурсию вобщежития дерени Универсиады, где они скоро будут жить

Студенты УрФУ сходили на экскурсию вобщежития дерени Универсиады, где они скоро будут жить

Студенты УрФУ сходили на экскурсию вобщежития дерени Универсиады, где они скоро будут жить

Студенты УрФУ сходили на экскурсию вобщежития дерени Универсиады, где они скоро будут жить

Студенты УрФУ сходили на экскурсию вобщежития дерени Универсиады, где они скоро будут жить

Студенты УрФУ сходили на экскурсию вобщежития дерени Универсиады, где они скоро будут жить

Студенты УрФУ сходили на экскурсию вобщежития дерени Универсиады, где они скоро будут жить

Студенты УрФУ сходили на экскурсию вобщежития дерени Универсиады, где они скоро будут жить

Студенты УрФУ сходили на экскурсию вобщежития дерени Универсиады, где они скоро будут жить