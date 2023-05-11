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11 мая 2023 9:33

Екатеринбургу передали первые 10 новы белорусских электробусов

Алексей БУЛАТОВ
Екатеринбургу передали первые 10 новы белорусских электробусов

Екатеринбургу передали первые 10 новы белорусских электробусов

Екатеринбургу передали первые 10 новы белорусских электробусов

Екатеринбургу передали первые 10 новы белорусских электробусов

Екатеринбургу передали первые 10 новы белорусских электробусов

Екатеринбургу передали первые 10 новы белорусских электробусов

Екатеринбургу передали первые 10 новы белорусских электробусов

Екатеринбургу передали первые 10 новы белорусских электробусов

Екатеринбургу передали первые 10 новы белорусских электробусов

Екатеринбургу передали первые 10 новы белорусских электробусов

Екатеринбургу передали первые 10 новы белорусских электробусов

Екатеринбургу передали первые 10 новы белорусских электробусов

Екатеринбургу передали первые 10 новы белорусских электробусов

Екатеринбургу передали первые 10 новы белорусских электробусов

Екатеринбургу передали первые 10 новы белорусских электробусов

Екатеринбургу передали первые 10 новы белорусских электробусов

Екатеринбургу передали первые 10 новы белорусских электробусов

Екатеринбургу передали первые 10 новы белорусских электробусов

Екатеринбургу передали первые 10 новы белорусских электробусов

Екатеринбургу передали первые 10 новы белорусских электробусов