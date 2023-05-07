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7 мая 2023 12:29

Ситуация с лесными пожарами у города Реж в Свердловской области

Алексей БУЛАТОВ
Ситуация с лесными пожарами у города Реж в Свердловской области

Ситуация с лесными пожарами у города Реж в Свердловской области

Ситуация с лесными пожарами у города Реж в Свердловской области

Ситуация с лесными пожарами у города Реж в Свердловской области

Ситуация с лесными пожарами у города Реж в Свердловской области

Ситуация с лесными пожарами у города Реж в Свердловской области

Ситуация с лесными пожарами у города Реж в Свердловской области

Ситуация с лесными пожарами у города Реж в Свердловской области

Ситуация с лесными пожарами у города Реж в Свердловской области

Ситуация с лесными пожарами у города Реж в Свердловской области

Ситуация с лесными пожарами у города Реж в Свердловской области

Ситуация с лесными пожарами у города Реж в Свердловской области

Ситуация с лесными пожарами у города Реж в Свердловской области

Ситуация с лесными пожарами у города Реж в Свердловской области

Ситуация с лесными пожарами у города Реж в Свердловской области

Ситуация с лесными пожарами у города Реж в Свердловской области

Ситуация с лесными пожарами у города Реж в Свердловской области

Ситуация с лесными пожарами у города Реж в Свердловской области

Ситуация с лесными пожарами у города Реж в Свердловской области

Ситуация с лесными пожарами у города Реж в Свердловской области