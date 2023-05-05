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5 мая 2023 6:49

На платформу железнодорожного вокзала в Екатеринбуге прибыл "Эшелон Победы"

Алексей БУЛАТОВ
На платформу железнодорожного вокзала в Екатеринбуге прибыл "Эшелон Победы"

На платформу железнодорожного вокзала в Екатеринбуге прибыл "Эшелон Победы"

На платформу железнодорожного вокзала в Екатеринбуге прибыл "Эшелон Победы"

На платформу железнодорожного вокзала в Екатеринбуге прибыл "Эшелон Победы"

На платформу железнодорожного вокзала в Екатеринбуге прибыл "Эшелон Победы"

На платформу железнодорожного вокзала в Екатеринбуге прибыл "Эшелон Победы"

На платформу железнодорожного вокзала в Екатеринбуге прибыл "Эшелон Победы"

На платформу железнодорожного вокзала в Екатеринбуге прибыл "Эшелон Победы"

На платформу железнодорожного вокзала в Екатеринбуге прибыл "Эшелон Победы"

На платформу железнодорожного вокзала в Екатеринбуге прибыл "Эшелон Победы"

На платформу железнодорожного вокзала в Екатеринбуге прибыл "Эшелон Победы"

На платформу железнодорожного вокзала в Екатеринбуге прибыл "Эшелон Победы"

На платформу железнодорожного вокзала в Екатеринбуге прибыл "Эшелон Победы"

На платформу железнодорожного вокзала в Екатеринбуге прибыл "Эшелон Победы"

На платформу железнодорожного вокзала в Екатеринбуге прибыл "Эшелон Победы"

На платформу железнодорожного вокзала в Екатеринбуге прибыл "Эшелон Победы"

На платформу железнодорожного вокзала в Екатеринбуге прибыл "Эшелон Победы"

На платформу железнодорожного вокзала в Екатеринбуге прибыл "Эшелон Победы"

На платформу железнодорожного вокзала в Екатеринбуге прибыл "Эшелон Победы"

На платформу железнодорожного вокзала в Екатеринбуге прибыл "Эшелон Победы"